Les archives à l’épreuve du temps. Les défis de la sauvegarde d’un patrimoine éminemment fragile, Archives départementales du Jura, Montmorot

Informations pratiques

Les archives à l’épreuve du temps. Les défis de la sauvegarde d’un patrimoine éminemment fragile Samedi 19 septembre, 14h30 Archives départementales du Jura Jura

Inscription non obligatoire mais souhaitable (03 84 47 41 28 ou archives-jura@jura.fr). Places limitées à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence présentée par Patricia Guyard, directrice des Archives départementales du Jura.

Les Archives du Jura conservent à ce jour plus d’un millénaire d’histoire humaine, sociale, politique, technique, environnementale sur des supports fragiles : parchemins, papiers de chiffon et de bois, encres, cire, plaques de verre, émulsions photographiques sur pellicules et papier, et à présents suites d’octets électroniques. Elles ont pour mission de transmettre ce patrimoine unique aux générations futures comme elles l’ont reçu, préservé et enrichi depuis leur instauration à la Révolution française, tout en le rendant accessible au public. Un pari fou, perdu d’avance à long terme devant la dégradation inéluctable de toute matière ?

En présentant concrètement matériaux de conservation et documents préservés, seront explicités les nombreux moyens employés au fil du temps et les défis à relever aujourd’hui et demain dans un contexte contraint pour conserver plus de 22 kilomètres de documents et plusieurs téraoctets de documents numériques : boîtes d’archives, reliure, restauration, reproduction photographique puis numérique mais aussi conditions atmosphériques, serveurs électroniques sécurisés…

Archives départementales du Jura 4 Impasse des Archives, 39570 Montmorot, France Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384474128 http://www.archives39.fr Accès par l’impasse des Archives, stationnement sur le parking du supermarché Carrefour.

Conférence présentée par Patricia Guyard, directrice des Archives départementales du Jura.

© Arch. dép. Jura, I. Bluet