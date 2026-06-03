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Démocratie familiale : jeu de plateau au café des enfants À L’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Démocratie familiale : jeu de plateau au café des enfants À L’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Démocratie familiale : jeu de plateau au café des enfants À L’Abord’âge A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : A l'Abordage - Le Café des Enfants

Adresse : 94 Rue de la Ville en Pierre

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 16:30 –
Gratuit : oui  En famille 

Claire, autrice du livre Six mois en démocratie familiale, vient vous présenter son livre grâce à un jeu de plateau qu’elle a crée pour réfléchir à la place de la parole des enfants dans les prises de décisions qui les concernent. Les enfants sont les bienvenu.e.s (nous avons un grand espace de jeux) mais le temps de présentation et d’échange est à destination des adultes.???? Réservation conseillée au 02 40 48 71 46

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr 0240487146 https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/


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