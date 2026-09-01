Démocratie sous pression : dessiner pour résister Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

À l’occasion de ses 20 ans et de la parution du livre Défendons la démocratie ! aux Éditions de la Martinière, Cartooning for Peace investit le Théâtre de la Concorde pour une grande soirée citoyenne et festive consacrée au combat démocratique.

Face aux pressions croissantes qui s’exercent sur les médias, à la diffusion de la désinformation et aux atteintes à la liberté d’informer observées dans de nombreuses régions du monde, cette soirée invitera à réfléchir aux défis démocratiques contemporains et aux moyens de les relever collectivement. Le dessin de presse, à la fois baromètre et vigie de la démocratie, sera le fil conducteur des échanges. Débats, rencontres et dessins en direct rythmeront ce rendez-vous ouvert à toutes et à tous, avec la participation de nombreux dessinateurs et dessinatrices membres du réseau Cartooning for Peace.

Dans une époque marquée par les crises, les tensions et les replis, cette soirée entend rappeler que l’art, l’humour et l’engagement collectif demeurent de puissants leviers pour défendre les libertés fondamentales, nourrir le débat public et redonner de l’élan à l’action démocratique.

Au programme

La soirée, placée sous le parrainage de Plantu (fondateur et président d’honneur de Cartooning for Peace), sera animée par Kak (président de Cartooning for Peace) et Vladimir Vasak (grand reporter à Arte).

Avec la participation exceptionnelle de :

Gilles Finchelstein , secrétaire général de la Fondation Jean-Jaurès

, secrétaire général de la Fondation Jean-Jaurès Magali Lafourcade , magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) Thibaut Bruttin , directeur général de Reporters sans frontières (RSF)

, directeur général de Reporters sans frontières (RSF) Anne Savinel-Barras , présidente d’Amnesty International France

, présidente d’Amnesty International France Et des dessinateurs et dessinatrices de presse suivants : Chappatte (Suisse), Liza Donnelly (États-Unis), Kak (France), Kichka (Israël), Kroll (Belgique), Landschulz (Allemagne), Marie Morelle (France), Mykaïa (France), Piet (France), Plantu (France), Lars Refn (Danemark), Rodho (France), Sié (France), Truant (France), Urbs (France), Vadot (Belgique), Yas (France), Zohoré (Côte d’Ivoire)

Un hommage sera rendu aux dessinateurs Ashraf Omar (Egypte) et Al-Hazza (Arabie Saoudite), actuellement en prison, à Semyon Skrepetsky (Russie), assassiné en juin 2023, et à Safaa Odah (Palestine), lauréate du Programme Pause et du Kofi Annan Courage in Cartooning Award 2026.

Cartooning for Peace donnera également toute sa place à la jeunesse, en valorisant sa créativité, son engagement et sa parole !

Musique live proposée par Korafoll’art.

La soirée sera enfin l’occasion de promouvoir la parution du nouveau livre de Cartooning for Peace Défendons la démocratie !, publié aux Éditions de la Martinière.

La démocratie ne se résume pas au vote ou aux institutions. Elle repose aussi sur la liberté d’informer, la pluralité des points de vue, la possibilité de débattre et d’exercer son esprit critique. Lorsque les médias sont fragilisés, que l’accès à l’information se restreint ou que la liberté d’expression est remise en cause, c’est la capacité même des citoyens à comprendre le monde et à agir collectivement qui se trouve menacée.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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