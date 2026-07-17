Démonstration : à la découverte des métiers de la traction !, UP Traction Brive-La-Gaillardre, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · UP Traction Brive-La-Gaillardre · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Démonstration : à la découverte des métiers de la traction ! Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 UP Traction Brive-La-Gaillardre Corrèze
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Partez à la découverte du métier de conducteur de train à travers un parcours immersif.
Au programme : sensibilisation aux risques ferroviaires, conduite d’un train sur simulateur et visite de matériel moteur.
UP Traction Brive-La-Gaillardre 1 Avenue Jean Charles Rivet, 19031 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Parcours de découvertes du métier de conducteur de trains :
©Laurent Girardy
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