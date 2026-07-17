Démonstration : à la découverte des métiers de la traction !, UP Traction Brive-La-Gaillardre, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Démonstration : à la découverte des métiers de la traction ! Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 UP Traction Brive-La-Gaillardre Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Partez à la découverte du métier de conducteur de train à travers un parcours immersif.

Au programme : sensibilisation aux risques ferroviaires, conduite d’un train sur simulateur et visite de matériel moteur.

UP Traction Brive-La-Gaillardre 1 Avenue Jean Charles Rivet, 19031 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Parcours de découvertes du métier de conducteur de trains :

©Laurent Girardy