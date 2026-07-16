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Démonstration : campement médiéval, Château Gaillard, Les Andelys

samedi 19 septembre 2026 · Château Gaillard · Les Andelys

Démonstration : campement médiéval, Château Gaillard, Les Andelys

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château Gaillard
Adresse
Le Chateau Gaillard, 27700 Les Andelys, France
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure

Démonstration : campement médiéval 19 et 20 septembre Château Gaillard Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Fiers Normands poseront leurs tentes et auvents dans la forteresse tout le weekend des Journées Européennes du Patrimoine.
Vous assisterez à des combats de chevaliers et découvrirez la vie quotidienne au Moyen Age. De l’armement à la calligraphie en passant par les jeux de village et la formation express de chevaliers, plongez au coeur de l’histoire !

Château Gaillard Le Chateau Gaillard, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie +33232213129 https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard Construit en un temps record, entre 1196 et 1198, afin de protéger la Seine et la ville de Rouen des prétentions du roi de France, Philippe Auguste, le Château-Gaillard constitue pour l’époque une version aboutie de l’architecture défensive.
Lieu de visite incontournable et décor de nombreuses animations médiévales, Château-Gaillard attire petits et grands dans les couloirs du temps.
Les Fiers Normands poseront leurs tentes et auvents dans la forteresse tout le weekend des Journées Européennes du Patrimoine.

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