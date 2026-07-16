Démonstration : campement médiéval, Château Gaillard, Les Andelys

Informations pratiques

Démonstration : campement médiéval 19 et 20 septembre Château Gaillard Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Fiers Normands poseront leurs tentes et auvents dans la forteresse tout le weekend des Journées Européennes du Patrimoine.

Vous assisterez à des combats de chevaliers et découvrirez la vie quotidienne au Moyen Age. De l’armement à la calligraphie en passant par les jeux de village et la formation express de chevaliers, plongez au coeur de l’histoire !

Château Gaillard Le Chateau Gaillard, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie +33232213129 https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard Construit en un temps record, entre 1196 et 1198, afin de protéger la Seine et la ville de Rouen des prétentions du roi de France, Philippe Auguste, le Château-Gaillard constitue pour l’époque une version aboutie de l’architecture défensive.

Lieu de visite incontournable et décor de nombreuses animations médiévales, Château-Gaillard attire petits et grands dans les couloirs du temps.

Les Fiers Normands poseront leurs tentes et auvents dans la forteresse tout le weekend des Journées Européennes du Patrimoine.

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