Démonstration culinaire avec le chef Olivier Chaput aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris
Démonstration culinaire avec le chef Olivier Chaput aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Démonstration culinaire avec le chef Olivier Chaput aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Connu comme le Chef préféré des enfants, Olivier Chaput animera un moment culinaire gratuit et ouvert à tous, en plein cœur des Arènes de Lutèce. Chroniqueur et animateur passionné, il met à l’honneur la cuisine ludique et pédagogique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands gourmands.
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Pour les enfants, apprendre à cuisiner avec un vrai chef #agridemain #jnagri2025 #jnagri
DR
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