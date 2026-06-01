Démonstration culinaire avec le chef Olivier Chaput aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

Démonstration culinaire avec le chef Olivier Chaput aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Connu comme le Chef préféré des enfants, Olivier Chaput animera un moment culinaire gratuit et ouvert à tous, en plein cœur des Arènes de Lutèce. Chroniqueur et animateur passionné, il met à l’honneur la cuisine ludique et pédagogique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands gourmands.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Pour les enfants, apprendre à cuisiner avec un vrai chef #agridemain #jnagri2025 #jnagri

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