Démonstration d’artillerie 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer
Démonstration d’artillerie 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Démonstration d’artillerie 170 ans de Villers-sur-Mer
Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’association Les Artilleurs de Vendée proposera une démonstration d’artillerie pour plonger au cœur de l’histoire militaire. Entre tirs d’époque, reconstitutions et explications, le public pourra découvrir le fonctionnement des pièces d’artillerie et leurs rôles.
Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan le temps d’une journée.
L’association Les Artilleurs de Vendée proposera une démonstration d’artillerie pour plonger au cœur de l’histoire militaire. Entre tirs d’époque, reconstitutions et explications, le public pourra découvrir le fonctionnement des pièces d’artillerie et leurs rôles. .
Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Démonstration d’artillerie 170 ans de Villers-sur-Mer
Les Artilleurs de Vendée association will be giving an artillery demonstration to take you back to the heart of military history. Between period firing, re-enactments and explanations, the public can discover how artillery pieces work and their roles.
L’événement Démonstration d’artillerie 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville
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