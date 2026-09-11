Informations pratiques

Malicorne-sur-Sarthe

Démonstration d’artisan au musée

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Démonstration d’artisan.

Démonstration d’artisan.

Tout public.

Tarif billet d’entrée. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Artisan demonstration.

L’événement Démonstration d’artisan au musée Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72