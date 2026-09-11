UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Démonstration d’artisan au musée Malicorne-sur-Sarthe

samedi 24 octobre 2026 · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Victor Hugo
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
3 3 3

Malicorne-sur-Sarthe

Démonstration d’artisan au musée

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Démonstration d’artisan.
Démonstration d’artisan.
Tout public.
Tarif billet d’entrée.   .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artisan demonstration.

L’événement Démonstration d’artisan au musée Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72

À voir aussi à Malicorne-sur-Sarthe (Sarthe)