Démonstration de métallurgie du bronze – Arkéo Fabrik, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux

Informations pratiques

Démonstration de métallurgie du bronze – Arkéo Fabrik Dimanche 20 septembre, 14h00 La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée accueille deux intervenants d’Arkéo Fabrik pour une démonstration de métallurgie du bronze fondée sur les principes de l’archéologie expérimentale. Ils utiliseront des matériaux, des outils et des techniques inspirés de ceux employés durant cette période.

Cette démonstration permettra d’aborder l’apparition de la métallurgie du cuivre et du bronze, les échanges et les transformations socio-économiques qui l’accompagnent, ainsi que les différentes étapes de fabrication des objets métalliques. Le public découvrira également les opérations réalisées après la coulée, comme le recuit, le martelage et les décors incisés, ainsi que l’évolution des productions du Chalcolithique à la fin de l’âge du Bronze.

La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque 21 Route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, France Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33549833980 https://www.lasabline.fr Les collections sont représentatives de la préhistoire locale. A côté des restes de faune, des industries osseuse et lithique, on trouve aussi dans certains sites des éléments de parures et des gravures sur mobilier. La grotte de La Marche a notamment livré plusieurs milliers de pierres gravées, de dimensions variables, montrant des figurations abstraites, animales mais aussi et surtout humaines. Ces figures d’hommes, femmes et jeunes enfants sont gravées de façon naturaliste et peuvent être assimilés à de véritables portraits d’individus ayant vécu à l’époque magdalénienne. Ce type de représentations humaines gravées sur mobilier constitue un exemple unique dans le monde de la préhistoire. A 40 km de Poitiers, suivre la N147 direction Limoges. A 50 km de Châtellerault, suivre la D749 direction Chauvigny/Lussac-les-Châteaux. A 80 km de Limoges, suivre la N147 direction Bellac/Poitiers. Parking : Place de stationnement réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite devant les grilles du pôle culturel La Sabline, rue de Montmorillon.

Le musée accueille deux intervenants d’Arkéo Fabrik pour une démonstration de métallurgie du bronze fondée sur les principes de l’archéologie expérimentale. Ils utiliseront des matériaux, des outils …

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