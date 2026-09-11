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Démonstration de métiers du patrimoine, Le phare de Tourcoing, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Le phare de Tourcoing · Tourcoing

Démonstration de métiers du patrimoine, Le phare de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le phare de Tourcoing
Adresse
Tourcoing 1A rue de l'Epimède 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Démonstration de métiers du patrimoine 19 et 20 septembre Le phare de Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de métiers du patrimoine
Par l’entreprise ToitSur (couverture-charpente)

Samedi et dimanche de 11h à 18h
Sans réservation

Le phare de Tourcoing Tourcoing 1A rue de l’Epimède 59200 Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Démonstration de métiers du patrimoine

© DR

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