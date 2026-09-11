Démonstration de métiers du patrimoine, Le phare de Tourcoing, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Le phare de Tourcoing · Tourcoing

Informations pratiques

Démonstration de métiers du patrimoine 19 et 20 septembre Le phare de Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de métiers du patrimoine

Par l’entreprise ToitSur (couverture-charpente)

Samedi et dimanche de 11h à 18h

Sans réservation

Le phare de Tourcoing Tourcoing 1A rue de l’Epimède 59200 Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Démonstration de métiers du patrimoine

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