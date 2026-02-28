Démonstration de Pelote Basque Place Georges Dufau Biscarrosse
Démonstration de Pelote Basque Place Georges Dufau Biscarrosse dimanche 5 juillet 2026.
Biscarrosse
Démonstration de Pelote Basque
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Le Pelotari Heureux vous propose des démonstrations de Pelote Basque Euskal Pilota (paleta gomme pleine) sauf contraintes météo. .
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine biscapelotari@gmail.com
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English : Démonstration de Pelote Basque
L’événement Démonstration de Pelote Basque Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grands Lacs
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