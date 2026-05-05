Démonstration de Qi-Gong Saint-Priest-la-Plaine
Démonstration de Qi-Gong Saint-Priest-la-Plaine samedi 6 juin 2026.
Saint-Priest-la-Plaine
Démonstration de Qi-Gong
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Lou San Pri Séniors Club vous invite à assister à une démonstration de Qi-Gong, animée par Marie-France, autour d’un goûter.
Tarif 5 €uros, adhérent 3 €uros. .
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 69 36 bernardpierre.ricard@gmail.com
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English : Démonstration de Qi-Gong
L’événement Démonstration de Qi-Gong Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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