Saint-Priest-la-Plaine

Place des jeux Après-midi détente

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Lou San Pri Séniors Club vous invite à une après-midi détente, ambiance conviviale garantie autour d’un goûter.

Tarif 5 €uros, adhérent 3 €uros. .

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 69 36 bernardpierre.ricard@gmail.com

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English : Place des jeux Après-midi détente

L’événement Place des jeux Après-midi détente Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse