Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Arcams (Atelier de Restauration Conservation d’Art Mural et Sculptures), Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Arcams (Atelier de Restauration Conservation d’Art Mural et Sculptures) Dimanche 20 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chargés de la restauration des peintures murales dans la cathédrale Saint-Vincent, les restaurateurs de l’entreprise ARCAMS feront une démonstration de savoir-faire, notamment autour de la chaire à prêcher, en cours de restauration. Ils pourront échanger avec vous sur toutes les couleurs redécouvertes et révélées au sein de l’édifice.

Arcams est un atelier de restauration et de conservation d’art mural et de sculptures polychromes, situé au coeur de la Bourgogne à Autun. Fondé en 1984, et repris en 2018 par Morgan Hubert et Louise Oliveres, l’entreprise a acquis une riche et solide expérience grâce aux centaines de chantiers menés au sein des monuments historiques ou sur des objets classés. Si l’origine et le coeur de son activité demeurent toujours le décor peint, l’atelier a su également s’étendre à d’autres champs d’application comme la sculpture monumentale, la peinture de chevalet, la céramique, le papier peint, etc…

De la petite église romane au Château de Versailles, des thermes romains de l’antiquité à la céramique art nouveau, son équipe, constituée d’une trentaine de collaborateurs aux cursus et profils variés (restaurateurs-conservateurs, peintre-décorateurs, sculpteur ornemaniste, ébéniste-doreur, maçon et historien de l’art) oeuvre à chaque nouvelle problématique de conservation avec le même engouement pour redonner à lire l’histoire de l’objet restauré.

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

Chargés de la restauration des peintures murales dans la cathédrale Saint-Vincent, les restaurateurs de l’entreprise ARCAMS feront une démonstration de savoir-faire, notamment autour de la chaire à …

© ville de chalon-sur-Saône