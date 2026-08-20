Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Bouvier, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Bouvier 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chargé du lot « Sculptures » au sein du chantier de restauration intérieure de la cathédrale Saint-Vincent (2024-2027), l’entreprise Bouvier intervient actuellement sur la restauration des dalles funéraires situées dans le transept Sud. Démonstration de savoir faire.

Situé Aux Angles à proximité d’Avignon dans le Sud de la France, l’Atelier Jean-Loup BOUVIER est avant tout reconnu pour son excellence dans les métiers de la sculpture, de la gypserie, du staff et de la restauration.

Autour de Pierre Bouvier, fils de Jean-Loup, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs (trices) aux compétences très complémentaires et habitué(ées) du même degré d’exigence. Leurs maîtres-mots : respect des œuvres, des édifices, des délais et du travail d’équipe.

L’entreprise dispose également d’un pôle études pour répondre aux nombreux Appels d’Offres publics.

L’Atelier Bouvier est naturellement présent sur des chantiers d’exception tels que La Cathédrale Notre Dame de Paris, le Château de Chambord,…. La restauration des Monuments Historiques, comme la Cathédrale Saint Vincent de Chalon-sur-Saône, offre un défi esthétique et technique que ses restaurateurs et sculpteurs relèvent admirablement.

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

Chargé du lot « Sculptures » au sein du chantier de restauration intérieure de la cathédrale Saint-Vincent (2024-2027), l’entreprise Bouvier intervient actuellement sur la restauration des dalles le …

© Entreprise Bouvier