Atelier de Yoga et relaxation profonde rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône
mercredi 26 août 2026 · rue du 11 novembre 1918 · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Atelier de Yoga et relaxation profonde
rue du 11 novembre 1918 Maison des Sports Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:15:00
fin : 2026-08-26 20:45:00
Date(s) :
2026-08-26
Nous commencerons par une séance de Hatha Yoga avec étirements au travers de postures (Asanas) et apprentissage du souffle au travers d’exercices respiratoires (Pranayama). Cette pratique d’Hatha Yoga permet l’éveil en douceur de l’énergie vitale, d’affiner le jeu de perceptions en déliant le corps pour l’amener progressivement à une détente musculaire et nerveuse et ainsi nous préparer un état d’écoute sans tension pour aborder la deuxième pratique de l’atelier Nidra Yoga.
Nous enchaînerons sur une séance de Nidra Yoga qui est une relaxation très profonde et guidée effectuée en position allongée. Le Nidra Yoga induit progressivement et dans l’ordre une relaxation physique, émotionnelle et mentale. Il nous glisse progressivement vers un état de paix et de silence intérieur.
Pour votre confort, prévoir un tapis, une sangle, une couverture ou un plaid chaud, un coussin fin pour la relaxation et une bouteille d’eau. .
rue du 11 novembre 1918 Maison des Sports Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com
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L’événement Atelier de Yoga et relaxation profonde Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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