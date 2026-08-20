Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Saint-Joseph, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Démonstration de savoir-faire par l’entreprise Saint-Joseph Samedi 19 septembre, 09h00 Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Chargés de la restauration du mobilier d’art dans le cadre du chantier en cours au sein de la cathédrale Saint-Vincent (2024-2027), les membres de l’atelier Saint-Joseph feront une démonstration de savoir-faire, notamment autour de la chaire à prêcher en cours de restauration.

L’Atelier Saint Joseph d’Essardis, créé en 2007 et implanté près de Cluny, est spécialisé dans la restauration des Monuments Historiques et les fabrications complexes. Son domaine d’expérience est varié : expertise des boiseries anciennes et de leur mise en œuvre, restauration de menuiseries anciennes, utilisation de techniques de finition différentes selon les époques et les styles, conception et fabrication de menuiseries en restitution ou en création, sculpture… Investi dans la formation, l’atelier accompagne en moyenne trois apprentis par an, pour des examens de divers niveaux. Son champ d’action se porte principalement en Bourgogne mais aussi au-delà, pour des chantiers exceptionnels tels que : Abbaye de La Verne, Abbaye de Lagrasse, Cathédrale de Valence, sur des édifices classés, religieux, civils ou privés.

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

Chargés de la restauration du mobilier d’art dans le cadre du chantier en cours au sein de la cathédrale Saint-Vincent (2024-2027), les membres de l’atelier Saint-Joseph feront une démonstration de à…

© Emilie Gallay-Wawrzyniak