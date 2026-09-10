Démonstration de sculpture sur bois, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules

Informations pratiques

Démonstration de sculpture sur bois 19 et 20 septembre Musée-Ressource de la Tartugo Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le musée-ressource de la Tartugo proposera les 19 & 20 septembre de 14h à 16h une démonstration de sculpture sur bois, et plus exactement de « sculpture ornementaliste provençale », une pratique qui a quasiment disparu, très en vogue à l’époque des meubles provençaux, et depuis, en grand péril. Un métier que l’on choisit de mettre en avant pour ces Journées du patrimoine 2026 au Musée de Carnoules, au 604 avenue Colonel Fabien.

Musée-Ressource de la Tartugo 604 avenue Colonel Fabien, 83660 Carnoules Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608048414 https://www.latartugo.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759882596 Les maisons anciennes ne sont pas figées dans un siècle mais portent les marques des époques qui s’y succèdent. Des fresques de 1850, des carrelages de 1890, des papiers peints 1920, une cheminée 1950 ou un cabanon des années 1970 revisité en picassiette au XXIe siècle : voilà un rapide échantillon de ce qu’offre La Tartugo (construite en 1850 et dans la même famille de 1890 à 2022) fut jadis successivement épicerie, bouchonnerie, station-service et cave du vignoble des Coteaux des Petits Brons. transports à proximité (bus et proche de la gare SNCF), parking en face du Musée.

Le musée-ressource de la Tartugo proposera les 19 & 20 septembre de 14h à 16h une **démonstration de sculpture sur bois**, et plus exactement de ** »sculpture ornementaliste provençale »**, une qui a à…

Nicolas Plazanet