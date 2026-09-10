Démonstration de sertissage manuel, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la conserverie Alexis Le Gall · Loctudy
Informations pratiques
Démonstration de sertissage manuel 19 et 20 septembre Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère
Gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez observez les bénévoles des Amis de la Conserverie faire fonctionner manuellement l’une des machines les plus emblématiques de l’usine.
Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.
Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go
Démonstration par les bénévoles des Amis de la Conserverie Démonstration Machines
Musée de la conserverie de Loctudy
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