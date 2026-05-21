Démonstration de soufflage de verre, Atelier L’Alchimiste, Uzerche

Démonstration de soufflage de verre 18 – 20 septembre Atelier L’Alchimiste Corrèze

Gratuit. Groupe de 35 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion.

Julie réalisera une pièce en verre plein et une pièce en verre creux, avec des explications étape par étape. Elle partagera avec passion et bonne humeur ces gestes millénaires, inscrits au patrimoine immatériel de l’humanité.

Les démonstrations, proposées toute l’année au tarif de 5€ par personne, seront gratuites à cette occasion.

Boutique en accès libre.

Atelier L’Alchimiste 141 La Gane Lachaud, 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0033650323368 https://boutique.lalchimiste-souffleusedeverre.com https://lalchimisteverre.ellohaweb.com;https://www.instagram.com/lalchimistesouffleusedeverre/;https://www.facebook.com/lalchimistesouffleusedeverre [{« type »: « link », « value »: « https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/activites/evenements.html »}, {« owner »: {« uid »: 686106, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-21T08:06:57.914Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Gratuit, 35 personnes maximum », « eventDuration »: « 25 », « bookingContact »: « lalchimiste.uzerche@gmail.com », « response »: {« passId »: 414034913, « isPending »: false, « addressId »: 743038}, « venueId »: 151931, « description »: « Venez du00e9couvrir le travail du verre en fusion u00e0 1200 degru00e9s. Envoutant, satisfaisant, magique! Vous en prendrez plein les yeux! « , « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-21T08:06:57.480Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2328849, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-21T08:06:57.586Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 462603981, « id »: 1}, {« passId »: 462603982, « id »: 2}, {« passId »: 462603983, « id »: 3}, {« passId »: 462603984, « id »: 4}, {« passId »: 462603985, « id »: 5}, {« passId »: 462603986, « id »: 6}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789722000000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 2}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 3}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789745400000, « id »: 4}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789831800000, « id »: 5}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789918200000, « id »: 6}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-21T08:06:57.913Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414034913 »}] L’Atelier-boutique de soufflage de verre l’Alchimiste est implanté depuis 2029 sur Uzerche, au coeur de la Corrèze. Il propose en plus de sa boutique en accès libre, des démonstrations commentées et des stages. Dans un soucis d’être encore plus accessible au plus grand nombre, l’atelier a déménagé en 2026 tout en restant sur Uzerche afin de proposer encore plus d’espace et d’accessibilité au plus grand nombre. L’objectif de Julie Lefebvre est de partager sa passion du travail du verre en fusion, gestes inscrits au patrimoine immateriel de l’humanité. Le nouveau lieu accueillera aussi d’autres artisans de façon ponctuelle afin de s’imposer comme un pôle d’attractivité du tourisme de savoir-faire. Grand bâtiment en brique rouge situé dans la zone industrielle de la déchetterie entre le rond-point de l’autoroute de Brive et le rond-point d’intermarché entre la cimenterie et de contrôle technique.

Parking sur la gauche et devant le bâtiment. Place PMR et Bus.

Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion.

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