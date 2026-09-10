Démonstration de soufflage, Site Verrier, Meisenthal

Informations pratiques

Démonstration de soufflage 19 et 20 septembre Site Verrier Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine et de l’accès libre au parcours de visite pour assister également à des démonstrations de soufflage dans des paniers en fibres végétales venus tout droit du Brésil (en présence de designers TomaziCabral).

Découvrez également Jussara une pièce éditée par le CIAV et imaginée par le fantasque duo TomaziCabral. Soufflées dans des petits paniers fabriqués à partir de fibres de palmiers qui poussent dans l’Est du Brésil, Jussara porte les empreintes de sa matrice végétale, tout autant que la mémoire des gestes des artisans brésiliens et français qui les ont mis au monde.

En vente à la boutique.

Infos : 03 87 96 81 22 / contact@site-verrier-meisenthal.fr

Site Verrier Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ [{« link »: « mailto:contact@site-verrier-meisenthal.fr »}] La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine et de l’entrée libre au parcours de visite pour assistez également à des démonstrations de soufflage dans des paniers en fibres végétales venus tout du…

©Communauté de Communes du Pays de Bitche