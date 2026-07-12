Informations pratiques

Massegros Causses Gorges

DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE BIJOUTERIE

42 Rue de la mare basse Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Démonstration à l’atelier de la mare basse tous les dimanches à 15h30.

A partir du 12 juillet, vous pouvez participer à une démonstration des techniques de bijouterie pour la création de leurs bijoux en argent.

N’hésitez pas, c’est gratuit!

Nombre de participants limité à 6 personnes, enfants bienvenus si accompagnés.

Inscription au 06 17 43 16 43.

Démonstration à l’atelier de la mare basse tous les dimanches à 15h30.

A partir du 12 juillet, vous pouvez participer à une démonstration des techniques de bijouterie pour la création de leurs bijoux en argent.

N’hésitez pas, c’est gratuit!

Nombre de participants limité à 6 personnes, enfants bienvenus si accompagnés.

Inscription au 06 17 43 16 43. .

42 Rue de la mare basse Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 17 43 16 43

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English :

Demonstration at the Mare Basse workshop every Sunday at 3:30 p.m.

Starting July 12, you can take part in a demonstration of jewelry-making techniques to create your own silver jewelry.

Don’t hesitate—it’s free!

Limited to 6 participants; children are welcome if accompanied by an adult.

Register by calling 06 17 43 16 43.

L’événement DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE BIJOUTERIE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn