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AGENDA · Massegros Causses Gorges

DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE BIJOUTERIE Massegros Causses Gorges

dimanche 12 juillet 2026 · Massegros Causses Gorges

DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE BIJOUTERIE Massegros Causses Gorges

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
42 Rue de la mare basse
Ville
48500 Massegros Causses Gorges
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Massegros Causses Gorges

DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE BIJOUTERIE

42 Rue de la mare basse Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Démonstration à l’atelier de la mare basse tous les dimanches à 15h30.
A partir du 12 juillet, vous pouvez participer à une démonstration des techniques de bijouterie pour la création de leurs bijoux en argent.
N’hésitez pas, c’est gratuit!
Nombre de participants limité à 6 personnes, enfants bienvenus si accompagnés.
Inscription au 06 17 43 16 43.
Démonstration à l’atelier de la mare basse tous les dimanches à 15h30.
A partir du 12 juillet, vous pouvez participer à une démonstration des techniques de bijouterie pour la création de leurs bijoux en argent.
N’hésitez pas, c’est gratuit!
Nombre de participants limité à 6 personnes, enfants bienvenus si accompagnés.
Inscription au 06 17 43 16 43.   .

42 Rue de la mare basse Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 17 43 16 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Demonstration at the Mare Basse workshop every Sunday at 3:30 p.m.
Starting July 12, you can take part in a demonstration of jewelry-making techniques to create your own silver jewelry.
Don’t hesitate—it’s free!
Limited to 6 participants; children are welcome if accompanied by an adult.
Register by calling 06 17 43 16 43.

L’événement DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE BIJOUTERIE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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