MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges
MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges vendredi 31 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND DU MASSEGROS
Place de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir le marché nocturne du Massegros !
Rendez-vous sur la place du village à partir de 17h30 pour retrouver de nombreux stands de produits locaux et artisanaux. Buvette et possibilité de restauration sur place avec les produits des stands. Jeux en bois XXL.
Concert.
Plus d’informations à venir….
Renseignements au 04 66 48 88 08.
Venez découvrir le marché nocturne du Massegros !
Rendez-vous sur la place du village à partir de 17h30 pour retrouver de nombreux stands de produits locaux et artisanaux. Buvette et possibilité de restauration sur place avec les produits des stands. Jeux en bois XXL.
Concert.
Plus d’informations à venir….
Renseignements au 04 66 48 88 08. .
Place de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 contact@aubrac-gorgesdutarn.com
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English :
Come and discover the Massegros night market!
Join us in the village square from 5:30pm for a wide range of stalls selling local produce and crafts. Refreshments and on-site catering with products from the stands. XXL wooden games.
Live music.
More information to come….
Information on 04 66 48 88 08.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE GOURMAND DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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