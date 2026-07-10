Informations pratiques

Massegros Causses Gorges

LA FËTE DE SOULAGES

SOULAGES Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette année encore, le comité des fêtes vous invite à la fête de Soulages le Vendredi 7 août à partir de 19h et manger un paëlla sur place ou à emporter.

Cette année encore, le comité des fêtes vous invite à la fête de Soulages le Vendredi 7 août à partir de 19h et manger un paëlla sur place ou à emporter. .

SOULAGES Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

Once again this year, the festival committee invites you to the Soulages Festival on Friday, August 7, starting at 7 p.m., to enjoy a paella—either to eat there or to take home.

L’événement LA FËTE DE SOULAGES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn