VISITE GUIDÉE NOCTURNE DES VIGNES Massegros Causses Gorges
VISITE GUIDÉE NOCTURNE DES VIGNES Massegros Causses Gorges lundi 3 août 2026.
VISITE GUIDÉE NOCTURNE DES VIGNES
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Visite guidée nocturne des Vignes.
Venez découvrir ce charmant petit village dans le creux des gorges du Tarn, au bord de la rivière. Pensez à amener une lampe torche !
Sur réservation au 04 66 48 88 08.
Rendez-vous devant l’office de tourisme à 20h00,participation libre.
Visite guidée nocturne des Vignes.
Venez découvrir ce charmant petit village dans le creux des gorges du Tarn, au bord de la rivière. Pensez à amener une lampe torche !
Sur réservation au 04 66 48 88 08.
Rendez-vous devant l’office de tourisme à 20h00,participation libre. .
Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
Night-time guided tour of Les Vignes.
Come and discover this charming little village in the hollow of the Gorges du Tarn, on the banks of the river. Remember to bring a flashlight!
Call 04 66 48 88 08 to book.
Meet in front of the tourist office at 8:00 pm, free admission.
L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE DES VIGNES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn