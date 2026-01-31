VISITE GUIDÉE NOCTURNE DES VIGNES

Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Visite guidée nocturne des Vignes.

Venez découvrir ce charmant petit village dans le creux des gorges du Tarn, au bord de la rivière. Pensez à amener une lampe torche !

Sur réservation au 04 66 48 88 08.

Rendez-vous devant l’office de tourisme à 20h00,participation libre.

Visite guidée nocturne des Vignes.

Venez découvrir ce charmant petit village dans le creux des gorges du Tarn, au bord de la rivière. Pensez à amener une lampe torche !

Sur réservation au 04 66 48 88 08.

Rendez-vous devant l’office de tourisme à 20h00,participation libre. .

Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

Night-time guided tour of Les Vignes.

Come and discover this charming little village in the hollow of the Gorges du Tarn, on the banks of the river. Remember to bring a flashlight!

Call 04 66 48 88 08 to book.

Meet in front of the tourist office at 8:00 pm, free admission.

L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE DES VIGNES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn