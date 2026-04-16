FÊTE AU RECOUX Massegros Causses Gorges
FÊTE AU RECOUX Massegros Causses Gorges vendredi 26 juin 2026.
Massegros Causses Gorges
FÊTE AU RECOUX
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
C’est la fête au Recoux du 26 au 28 Juin !
Soirée tapas, Déjeuner aux tripoux(maison) à la salle des fêtes.
Cuisson du pain au le four du village, Rando pédestre, Messe au village
Concours de pétanque, Bal…
Plus d’informations à venir…
Restauration sur place toute la journée.
C’est la fête au Recoux du 26 au 28 Juin !
Soirée tapas, Déjeuner aux tripoux(maison) à la salle des fêtes.
Cuisson du pain au le four du village, Rando pédestre, Messe au village
Concours de pétanque, Bal…
Plus d’informations à venir…
Restauration sur place toute la journée. .
Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
It’s party time at Le Recoux from June 26 to 28!
Tapas evening, Tripoux lunch (homemade) in the village hall.
Bread baking in the village oven, Hiking, Mass in the village
Petanque competition, Ball…
More information to come…
Catering on site all day.
L’événement FÊTE AU RECOUX Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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