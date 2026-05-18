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CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges

CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges

CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges dimanche 21 juin 2026.

Lieu : La Piguière

Adresse : Eglise

Ville : 48500 Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Participation libre

Massegros Causses Gorges

CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE

La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Rendez-vous à l’église de la Piguière à 17h pour un concert des chorales Roqueprins de La Canourgue et Voix d’Olt de Saint Laurent d’Olt .
Rendez-vous à l’église de la Piguière à 17h pour un concert des chorales Roqueprins de La Canourgue et Voix d’Olt de Saint Laurent d’Olt .   .

La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 

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English :

Join us at La Piguière church at 5pm for a concert by the Roqueprins de La Canourgue and Voix d’Olt de Saint Laurent d’Olt choirs.

L’événement CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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