CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges
CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE La Piguière Massegros Causses Gorges dimanche 21 juin 2026.
Massegros Causses Gorges
CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE
La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous à l’église de la Piguière à 17h pour un concert des chorales Roqueprins de La Canourgue et Voix d’Olt de Saint Laurent d’Olt .
Rendez-vous à l’église de la Piguière à 17h pour un concert des chorales Roqueprins de La Canourgue et Voix d’Olt de Saint Laurent d’Olt . .
La Piguière Eglise Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
Join us at La Piguière church at 5pm for a concert by the Roqueprins de La Canourgue and Voix d’Olt de Saint Laurent d’Olt choirs.
L’événement CONCERT À L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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