Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges

SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges

SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 48500 Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 Enfant

Massegros Causses Gorges

SPECTACLE LES TONY

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Venez découvrir le spectacle de cirque Les Tony à la salle des fêtes du Massegros à 15h, un spectacle pour toute la famille !
Acrobaties, Magie, Sketchs comiques, Petit chien, comédien…etc…
Tarif Adulte 6€
Enfant 4€
Venez découvrir le spectacle de cirque Les Tony à la salle des fêtes du Massegros à 15h, un spectacle pour toute la famille !
Acrobaties, Magie, Sketchs comiques, Petit chien, comédien…etc…
Tarif Adulte 6€
Enfant 4€   .

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the circus show Les Tony at the Salle des Fêtes in Le Massegros at 3pm, a show for the whole family!
Acrobatics, magic, comedy sketches, a little dog, a comedian…etc…
Price: Adults 6?
Child 4?

L’événement SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

À voir aussi à Massegros Causses Gorges (Lozère)