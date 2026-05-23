Massegros Causses Gorges

SPECTACLE LES TONY

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Venez découvrir le spectacle de cirque Les Tony à la salle des fêtes du Massegros à 15h, un spectacle pour toute la famille !

Acrobaties, Magie, Sketchs comiques, Petit chien, comédien…etc…

Tarif Adulte 6€

Enfant 4€

Venez découvrir le spectacle de cirque Les Tony à la salle des fêtes du Massegros à 15h, un spectacle pour toute la famille !

Acrobaties, Magie, Sketchs comiques, Petit chien, comédien…etc…

Tarif Adulte 6€

Enfant 4€ .

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

Come and discover the circus show Les Tony at the Salle des Fêtes in Le Massegros at 3pm, a show for the whole family!

Acrobatics, magic, comedy sketches, a little dog, a comedian…etc…

Price: Adults 6?

Child 4?

L’événement SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn