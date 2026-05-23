SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges
SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges mercredi 17 juin 2026.
Massegros Causses Gorges
SPECTACLE LES TONY
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Venez découvrir le spectacle de cirque Les Tony à la salle des fêtes du Massegros à 15h, un spectacle pour toute la famille !
Acrobaties, Magie, Sketchs comiques, Petit chien, comédien…etc…
Tarif Adulte 6€
Enfant 4€
Venez découvrir le spectacle de cirque Les Tony à la salle des fêtes du Massegros à 15h, un spectacle pour toute la famille !
Acrobaties, Magie, Sketchs comiques, Petit chien, comédien…etc…
Tarif Adulte 6€
Enfant 4€ .
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
Come and discover the circus show Les Tony at the Salle des Fêtes in Le Massegros at 3pm, a show for the whole family!
Acrobatics, magic, comedy sketches, a little dog, a comedian…etc…
Price: Adults 6?
Child 4?
L’événement SPECTACLE LES TONY Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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