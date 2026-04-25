THÉÂTRE ALORS ARLETTE, HEUREUSE ? Massegros Causses Gorges
THÉÂTRE ALORS ARLETTE, HEUREUSE ? Massegros Causses Gorges samedi 27 juin 2026.
Massegros Causses Gorges
THÉÂTRE ALORS ARLETTE, HEUREUSE ?
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez découvrir le spectacle Alors Arlette, heureuse? de Jean Claude Martineau proposé par l’association Lapanouse détente.
Rendez-vous à la salle des fêtes du Massegros à 21h pour voir cette pièce de théâtre.
Venez découvrir le spectacle Alors Arlette, heureuse? de Jean Claude Martineau proposé par l’association Lapanouse détente.
Rendez-vous à la salle des fêtes du Massegros à 21h pour voir cette pièce de théâtre. .
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
Come and see the show Alors Arlette, heureuse? by Jean Claude Martineau, presented by the Lapanouse détente association.
Come to the Salle des Fêtes in Le Massegros at 9pm to see this play.
L’événement THÉÂTRE ALORS ARLETTE, HEUREUSE ? Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-25 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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