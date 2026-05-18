JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS: EGLISE DE LA PIGUIERE La Piguière Massegros Causses Gorges

Massegros Causses Gorges

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS: EGLISE DE LA PIGUIERE

La Piguière Eglise de la Piguière Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Découvrez l’église de la Piguière en visite libre avec commentaires des membres de l’association Les Amis de l’Église de La Piguière. Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Découvrez l’église de la Piguière en visite libre avec commentaires des membres de l’association Les Amis de l’Église de La Piguière. Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h30. .

La Piguière Eglise de la Piguière Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 87 07 piguiereglise48@orange.fr

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English :

Discover the church of La Piguière on a self-guided tour with commentary by members of the association Les Amis de l’Église de La Piguière. Visits from 10am to 12pm and from 2pm to 6:30pm.

L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS: EGLISE DE LA PIGUIERE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn