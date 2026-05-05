Visite libre de l’église, eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges, Massegros Causses Gorges

Visite libre de l’église Dimanche 28 juin, 10h00, 14h00 eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges Lozère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Eglise de La Piguiere entierement restaurée

Peintre au pouchoir intégralement

Chapelle dédiée à sante Philomène

présentation des derniéres restaurations

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Visite guidée par les membres de l’association eglise Présentation d’objets religieux

Daniel Jaunault