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Visite libre de l’église, eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges, Massegros Causses Gorges

Visite libre de l’église, eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges, Massegros Causses Gorges

Visite libre de l’église, eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges, Massegros Causses Gorges dimanche 28 juin 2026.

Lieu : eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges

Adresse : MASSEGROS CAUSSES GORGES

Ville : Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite libre de l’église Dimanche 28 juin, 10h00, 14h00 eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges Lozère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Eglise de La Piguiere entierement restaurée
Peintre au pouchoir intégralement
Chapelle dédiée à sante Philomène
présentation des derniéres restaurations

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Visite guidée par les membres de l’association eglise Présentation d’objets religieux

Daniel Jaunault

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