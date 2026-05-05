Visite libre de l’église, eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges, Massegros Causses Gorges
Visite libre de l’église, eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges, Massegros Causses Gorges dimanche 28 juin 2026.
Visite libre de l’église Dimanche 28 juin, 10h00, 14h00 eglise de La PIGUIERE 48500 Massegros Causses Gorges Lozère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Eglise de La Piguiere entierement restaurée
Peintre au pouchoir intégralement
Chapelle dédiée à sante Philomène
présentation des derniéres restaurations
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Visite guidée par les membres de l’association eglise Présentation d’objets religieux
Daniel Jaunault
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