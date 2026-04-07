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CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES Salle des fêtes Massegros Causses Gorges

CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES Salle des fêtes Massegros Causses Gorges

CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES Salle des fêtes Massegros Causses Gorges samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Massegros

Ville : 48500 Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Massegros Causses Gorges

CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES

Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h. Au programme Damien ROQUETTY au chant en vieux français et occitan, Maya NOZAKI et Yasushi KUICHI à la vielles à roue. Petites friandises du XVIIIème siècle à la fin du concert. Participation libre. Organisé par l’association “La vielle dans tous ses états”
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h . Au programme Damien ROQUETTY au chant en vieux français et occitan, Maya NOZAKI et Yasushi KUICHI à la vielles à roue. Petites friandises du XVIIIème siècle à la fin du concert faites par Avril BOUILLET.
Participation libre.
Organisé par l’association “La vielle dans tous ses états”
Directrice artistique Françoise BOIS POTEUR.   .

Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 

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English :

Rendezvous at the salle des fêtes at 8pm. Program: Damien ROQUETTY on vocals in Old French and Occitan, Maya NOZAKI and Yasushi KUICHI on hurdy-gurdy. 18th-century treats at the end of the concert. Free admission. Organized by the association ?La vielle dans tous ses états?

L’événement CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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