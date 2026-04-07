CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES Salle des fêtes Massegros Causses Gorges

Massegros Causses Gorges

CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES

Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h. Au programme Damien ROQUETTY au chant en vieux français et occitan, Maya NOZAKI et Yasushi KUICHI à la vielles à roue. Petites friandises du XVIIIème siècle à la fin du concert. Participation libre. Organisé par l’association “La vielle dans tous ses états”

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h . Au programme Damien ROQUETTY au chant en vieux français et occitan, Maya NOZAKI et Yasushi KUICHI à la vielles à roue. Petites friandises du XVIIIème siècle à la fin du concert faites par Avril BOUILLET.

Participation libre.

Organisé par l’association “La vielle dans tous ses états”

Directrice artistique Françoise BOIS POTEUR. .

Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

Rendezvous at the salle des fêtes at 8pm. Program: Damien ROQUETTY on vocals in Old French and Occitan, Maya NOZAKI and Yasushi KUICHI on hurdy-gurdy. 18th-century treats at the end of the concert. Free admission. Organized by the association ?La vielle dans tous ses états?

L’événement CONCERT RENCONTRES BAROQUES FRANCO-JAPONAISES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn