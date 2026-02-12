19ÈME RASSEMBLEMENT DU MOTO-CLUB RIVEROIS Massegros Causses Gorges

19ÈME RASSEMBLEMENT DU MOTO-CLUB RIVEROIS

Le Moto club rivierois vous invite à passer un week-end convivial à son 19ème rassemblement à Saint Rome de Dolan les 6 et 7 juin. Pour tous renseignements 06 79 67 14 01 ou le soir 05 65 59 70 32.

Au programme Accueil à partir de 10h à ST ROME DE DOLAN (48), cadeau de bienvenue.

– Samedi repas midi, balade de 140 km retour vers 18h, apéritif puis repas et pour finir soirée animée par Alain.

– Dimanche petit déjeuner suivi d’une balade de 60 km avec visite surprise et la traditionnelle pause café fouace. Repas midi aligot/saucisse et remise des trophées.

Tombola avec lots offerts par notre partenaire HOBBY MOTO et le Crédit Agricole.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 25 mai 2026.

Places limitées à 110 personnes maximum !!

Pour tous renseignements 06 79 67 14 01 ou le soir 05 65 59 70 32.

Tarif du week-end 89€ par personne. possibilité d’arriver le vendredi pour 46€ de plus. .

Centre village Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie

English :

The Moto club rivierois invites you to spend a convivial weekend at its 19th gathering at Saint Rome de Dolan on June 6 and 7. For further information: 06 79 67 14 01 or 05 65 59 70 32.

By e-mail: eric12.boyer@gmail.com

Weekend rate: 89? per person. Friday arrival possible for 46? more.

