Informations pratiques

Massegros Causses Gorges

JOURNÉE DE L’OISEAU

1 rue de la tieule Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Journée de l’Oiseau au Moulin de Parayre aux Vignes.

9h Réveil aux chants d’oiseaux

10h30 Atelier d’initiation à l’aquarelle

15h Atelier de chant sur le thème des oiseaux

17h Escape Game Vautours

18h30 Concert du trio Brusilhadis

Sur place toute la journée Exposition des oeuvres de Meuchtilde, Atelier de fabrication de nichoirs. Buvette et restauration

Inscriptions au 06 84 82 57 48

Journée de l’Oiseau au Moulin de Parayre aux Vignes.

Au programme des activités sur inscription

9h Réveil aux chants d’oiseaux

10h30 Atelier d’initiation à l’aquarelle

15h Atelier de chant sur le thème des oiseaux

17h Escape Game Vautours

18h30 Concert du trio Brusilhadis

Sur place toute la journée Exposition des oeuvres de Meuchtilde, Atelier de fabrication de nichoirs.

Inscriptions au 06 84 82 57 48.

Le Moulin de Parayre proposera buvette et restauration sur site toute la journée.

Cette journée est accessible aux petits et grands. .

1 rue de la tieule Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 84 82 57 48

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English :

Bird Day at the Moulin de Parayre aux Vignes.

9 a.m. Wake up to birdsong

10:30 a.m. Introductory watercolor workshop

3 p.m. Singing workshop on the theme of birds

5 p.m. Vultures Escape Game

6:30 p.m. Concert by the Brusilhadis Trio

On-site all day: Exhibition of works by Meuchtilde, birdhouse-building workshop. Refreshments and food available

Register by calling 06 84 82 57 48

L’événement JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48