JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges
mercredi 29 juillet 2026 · Massegros Causses Gorges
Informations pratiques
Massegros Causses Gorges
JOURNÉE DE L’OISEAU
1 rue de la tieule Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 20:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Journée de l’Oiseau au Moulin de Parayre aux Vignes.
9h Réveil aux chants d’oiseaux
10h30 Atelier d’initiation à l’aquarelle
15h Atelier de chant sur le thème des oiseaux
17h Escape Game Vautours
18h30 Concert du trio Brusilhadis
Sur place toute la journée Exposition des oeuvres de Meuchtilde, Atelier de fabrication de nichoirs. Buvette et restauration
Inscriptions au 06 84 82 57 48
Journée de l’Oiseau au Moulin de Parayre aux Vignes.
Au programme des activités sur inscription
9h Réveil aux chants d’oiseaux
10h30 Atelier d’initiation à l’aquarelle
15h Atelier de chant sur le thème des oiseaux
17h Escape Game Vautours
18h30 Concert du trio Brusilhadis
Sur place toute la journée Exposition des oeuvres de Meuchtilde, Atelier de fabrication de nichoirs.
Inscriptions au 06 84 82 57 48.
Le Moulin de Parayre proposera buvette et restauration sur site toute la journée.
Cette journée est accessible aux petits et grands. .
1 rue de la tieule Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 84 82 57 48
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English :
Bird Day at the Moulin de Parayre aux Vignes.
9 a.m. Wake up to birdsong
10:30 a.m. Introductory watercolor workshop
3 p.m. Singing workshop on the theme of birds
5 p.m. Vultures Escape Game
6:30 p.m. Concert by the Brusilhadis Trio
On-site all day: Exhibition of works by Meuchtilde, birdhouse-building workshop. Refreshments and food available
Register by calling 06 84 82 57 48
L’événement JOURNÉE DE L’OISEAU Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48
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