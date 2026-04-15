VISITE GUIDÉE DÉGUSTATION Massegros Causses Gorges
VISITE GUIDÉE DÉGUSTATION Massegros Causses Gorges mercredi 12 août 2026.
Massegros Causses Gorges
VISITE GUIDÉE DÉGUSTATION
Office de tourisme Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire de ce village au patrimoine haut en couleur, tout en profitant de savoureuses dégustation de produits locaux.
Réservation obligatoire au 04 66 48 88 08, places limités
Départ devant l’office de tourisme.
La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale.
Accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire de ce village au patrimoine haut en couleur, tout en profitant de savoureuses dégustation de produits locaux.
Réservation obligatoire au 04 66 48 88 08, places limités
Départ devant l’office de tourisme.
La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale. .
Office de tourisme Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
Accompanied by a guide, come and discover the history of this village with its colorful heritage, while enjoying tasty tastings of local produce.
Reservations essential on 04 66 48 88 08, places limited
Departure from in front of the tourist office.
The date of this event has been fixed in advance, but may be subject to change between now and the summer season.
L’événement VISITE GUIDÉE DÉGUSTATION Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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