Démonstration de tissage, Musée de la Soierie, Charlieu

Informations pratiques

Démonstration de tissage 19 et 20 septembre Musée de la Soierie Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’évolution des techniques de tissage sur nos métiers à tisser en fonctionnement, métier à bras, métier mécanique des années 20 et métier à jet d’air comprimé des années 80…

Musée de la Soierie 9 boulevard du général leclerc, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Depuis un siècle et demi, Charlieu est réputée pour ses exceptionnelles étoffes de soie destinées à la haute couture et à l’ameublement haut de gamme. Ensemble de machines textiles en état de marche, dont la plupart datent du XIXe siècle. De luxueuses robes de soie anciennes ainsi que des échantillons de créations conçues pour la haute couture sont également présentés. Une partie du musée est consacrée à la dernière Corporation des Tisserands en activité en France : celle de Charlieu, qui organise tous les ans une fête unique et spectaculaire avec vente aux enchères de charges royales. Projection audiovisuelle relatant les différentes étapes de la création d’un tissu.

Découvrez l’évolution des techniques de tissage sur nos métiers à tisser en fonctionnement, métier à bras, métier mécanique des années 20 et métier à jet d’air comprimé des années 80…

©Musées de Charlieu