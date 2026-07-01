Démonstration d’escrime artistique avec l’Âme des Armes et son maître d’armes Mickael Dassas, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

Informations pratiques

Démonstration d’escrime artistique avec l’Âme des Armes et son maître d’armes Mickael Dassas Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Bourdeilles Dordogne

Tarif préférentiel. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Démonstration d’escrime artistique

Assistez à une démonstration d’escrime artistique, accessible à tous les publics.

Cette animation est incluse dans le tarif d’entrée.

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.

Démonstration d’escrime artistique, tout public, inclus dans le traif d’entrée

©semitour