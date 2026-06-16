Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Aux châteaux de Bourdeilles de nouveaux personnages se sont réveillés. Ils vont vous guider au sein de ce site fabuleux pendant une soirée, à la lumière des bougies ! l’histoire de Bourdeilles comme vous ne l’avez jamais entendue !

18€ par participant. .

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

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English : Visite nocturne théâtralisée

L’événement Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne