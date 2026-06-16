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Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles jeudi 20 août 2026.

Adresse : Château de Bourdeilles

Ville : 24310 Bourdeilles

Département : Dordogne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Aux châteaux de Bourdeilles de nouveaux personnages se sont réveillés. Ils vont vous guider au sein de ce site fabuleux pendant une soirée, à la lumière des bougies ! l’histoire de Bourdeilles comme vous ne l’avez jamais entendue !
18€ par participant.   .

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 

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English : Visite nocturne théâtralisée

L’événement Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne

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