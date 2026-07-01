Exposition temporaire « Devoir de réserve », Château de Bourdeilles, Bourdeilles

Informations pratiques

Exposition temporaire « Devoir de réserve » 19 et 20 septembre Château de Bourdeilles Dordogne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bourdeilles ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves à travers l’exposition « Devoir de réserve ».

Cette présentation met en lumière un ensemble d’œuvres issues de la collection Santierd-Bulteau, habituellement conservées à l’abri des regards.

Les réserves constituent la mémoire discrète des musées et des collections patrimoniales. Elles abritent des œuvres qui, pour des raisons de conservation, d’espace ou de rotation des accrochages, demeurent le plus souvent invisibles au public.

Cette exposition offre ainsi une occasion rare de découvrir ces pièces préservées dans l’ombre, mais essentielles à la richesse et à la compréhension de la collection.

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bourdeilles ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves à travers l’exposition « Devoir de réserve ».

©semitour