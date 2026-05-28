Démonstration et découverte de la dentelle aux fuseaux avec Mireille Basiez, Salle Gilbert-Gaillard, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Démonstration et découverte de la dentelle aux fuseaux avec Mireille Basiez Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Gilbert-Gaillard Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La dentelle aux fuseaux est une technique ancienne et traditionnelle que les amatrices d’aujourd’hui aiment revisiter et moderniser pour créer des réalisations étonnantes.

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Ce bâtiment a été construit en 1778-1780 pour servir d’entrepôt. En 1894, le rez de chaussée est transformé en vaste magasin, une salle des fête est créée au premier et un étage est ajouté. La salle Gilbert-Gaillard a été réhabilitée au printemps 2014 afin de devenir un espace culturel.

La dentelle aux fuseaux est une technique ancienne et traditionnelle que les amatrices d’aujourd’hui aiment revisiter et moderniser pour créer des réalisations étonnantes.