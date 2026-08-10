Démonstration et initiation de danse Biscarrosse
mercredi 12 août 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Démonstration et initiation de danse
Place de l’Océan Biscarrosse Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-22
Dans le cadre de l’accueil des artistes de rue par l’Office de Tourisme des Grands Lacs
Animation & Initiation danse cubaine, latine, salsa, proposé par Cuba’Va !
Rémunération au chapeau
L’intégralité des revenus sera reversée aux pompiers de Biscarrosse .
Place de l’Océan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Démonstration et initiation de danse
L’événement Démonstration et initiation de danse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grands Lacs
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