Informations pratiques

Biscarrosse

Démonstration et initiation de danse

Place de l’Océan Biscarrosse Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-22

Dans le cadre de l’accueil des artistes de rue par l’Office de Tourisme des Grands Lacs

Animation & Initiation danse cubaine, latine, salsa, proposé par Cuba’Va !

Rémunération au chapeau

L’intégralité des revenus sera reversée aux pompiers de Biscarrosse .

Place de l’Océan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Démonstration et initiation de danse

L’événement Démonstration et initiation de danse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grands Lacs