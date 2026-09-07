Démonstration et initiation de danses baroques par l’Association Carnet de Bals, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Démonstration et initiation de danses baroques par l’Association Carnet de Bals 19 et 20 septembre Archives nationales – Site de Paris Paris

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez vous initier aux danses baroques dans les jardins de l’hôtel de Rohan.

Durée 45 min dont 15 min de démonstration et 30 min d’initiation.

Jardins de l’hôtel de Rohan

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

Atelier d’initiation aux danses baroques

© Carnet de Bals