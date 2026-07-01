Démonstration : la fournée de Lucienne, Moulin de Radray, Loisail

Informations pratiques

Démonstration : la fournée de Lucienne Samedi 19 septembre, 09h30 Moulin de Radray Orne

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.

Payant, participation libre

Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr

Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.

©cb