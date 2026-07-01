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Démonstration : la fournée de Lucienne, Moulin de Radray, Loisail

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Radray · Loisail

Démonstration : la fournée de Lucienne, Moulin de Radray, Loisail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Moulin de Radray
Adresse
Moulin de Radray, 61400 Loisail
Ville
61400 Loisail
Département
Orne
Tarif
Participation libre.

Démonstration : la fournée de Lucienne Samedi 19 septembre, 09h30 Moulin de Radray Orne

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.
Payant, participation libre

Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr
Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.

©cb