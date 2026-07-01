Démonstration : la fournée de Lucienne, Moulin de Radray, Loisail
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Radray · Loisail
Informations pratiques
Démonstration : la fournée de Lucienne Samedi 19 septembre, 09h30 Moulin de Radray Orne
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.
Payant, participation libre
Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr
Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.
©cb