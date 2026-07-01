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Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques, Moulin de Radray, Loisail

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Radray · Loisail

Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques, Moulin de Radray, Loisail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Radray
Adresse
Moulin de Radray, 61400 Loisail
Ville
61400 Loisail
Département
Orne
Tarif
Participation libre.

Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques 19 et 20 septembre Moulin de Radray Orne

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.
Payant, participation libre

Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr
Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche (gratuit)

©cb

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