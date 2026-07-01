Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique, Moulin de Radray, Loisail

Informations pratiques

Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de Radray Orne

Durée 1h30, dès 4 ans, 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fée du Pain : Histoire musicale et poétique

Faire du pain dans un moulin

A partir de 4 ans

Cette histoire commence avec Lucienne qui est à la recherche du pain sacré à l’ingrédient secret. Ce pain sacré se fait de plus en plus rare, l’aurait-on oublié ?

Qui a entendu parler de fée du pain ? Elle est là ? Venez…ouvrez bien vos oreilles….peut-être le secret vous sera-t-il révélé ?

L’histoire contée sera suivie d’un temps d’échanges entre le public et l’artiste

Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr [{« type »: « email », « value »: « lemoulinderadray@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 76 16 99 »}]

Fée du Pain : Histoire musicale et poétique

©KS