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Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique, Moulin de Radray, Loisail

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Radray · Loisail

Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique, Moulin de Radray, Loisail

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Radray
Adresse
Moulin de Radray, 61400 Loisail
Ville
61400 Loisail
Département
Orne
Tarif
Durée 1h30, dès 4 ans, 10€.

Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de Radray Orne

Durée 1h30, dès 4 ans, 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fée du Pain : Histoire musicale et poétique

Faire du pain dans un moulin

A partir de 4 ans

Cette histoire commence avec Lucienne qui est à la recherche du pain sacré à l’ingrédient secret. Ce pain sacré se fait de plus en plus rare, l’aurait-on oublié ?

Qui a entendu parler de fée du pain ? Elle est là ? Venez…ouvrez bien vos oreilles….peut-être le secret vous sera-t-il révélé ?

L’histoire contée sera suivie d’un temps d’échanges entre le public et l’artiste

Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr [{« type »: « email », « value »: « lemoulinderadray@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 76 16 99 »}]
Fée du Pain : Histoire musicale et poétique

©KS

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