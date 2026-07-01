AGENDA · Loisail
Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique, Moulin de Radray, Loisail
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Radray · Loisail
Informations pratiques
Spectacle : fée du pain, histoire musicale et poétique Dimanche 20 septembre, 11h00 Moulin de Radray Orne
Durée 1h30, dès 4 ans, 10€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fée du Pain : Histoire musicale et poétique
Faire du pain dans un moulin
A partir de 4 ans
Cette histoire commence avec Lucienne qui est à la recherche du pain sacré à l’ingrédient secret. Ce pain sacré se fait de plus en plus rare, l’aurait-on oublié ?
Qui a entendu parler de fée du pain ? Elle est là ? Venez…ouvrez bien vos oreilles….peut-être le secret vous sera-t-il révélé ?
L’histoire contée sera suivie d’un temps d’échanges entre le public et l’artiste
Moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie http://www.moulin-radray.fr [{« type »: « email », « value »: « lemoulinderadray@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 76 16 99 »}]
Fée du Pain : Histoire musicale et poétique
©KS
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