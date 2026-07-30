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AGENDA · Loisail

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques Loisail

samedi 19 septembre 2026 · Loisail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le Moulin de Radray
Ville
61400 Loisail
Département
Orne
Tarif

Loisail

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.
Payant, participation libre.   .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques Loisail a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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