Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques Loisail
samedi 19 septembre 2026 · Loisail
Informations pratiques
Loisail
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques
Le Moulin de Radray Loisail Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.
Payant, participation libre. .
Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques Loisail a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE