Informations pratiques

Loisail

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les visites commentées du moulin, de ses ouvrages hydrauliques et du four à pain auront lieu par petits groupes les après-midi du samedi et du dimanche.

Payant, participation libre. .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du moulin et des ouvrages hydrauliques Loisail a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE