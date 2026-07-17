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Démonstration L’art du remaillage Boutique SAINT JAMES Beauvoir

mercredi 12 août 2026 · Boutique SAINT JAMES · Beauvoir

Démonstration L’art du remaillage Boutique SAINT JAMES Beauvoir

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Boutique SAINT JAMES
Adresse
15 route du Mont Saint-Michel
Ville
50170 Beauvoir
Département
Manche
Tarif

Beauvoir

Démonstration L’art du remaillage

Boutique SAINT JAMES 15 route du Mont Saint-Michel Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez découvrir l’art du remaillage, une étape essentielle dans la fabrication du célèbre pull marin. L’occasion d’échanger sur les savoir-faire qui font l’histoire de SAINT JAMES autour d’un café offert par nos équipes.   .

Boutique SAINT JAMES 15 route du Mont Saint-Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 59 45 

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English : Démonstration L’art du remaillage

L’événement Démonstration L’art du remaillage Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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