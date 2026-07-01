Démonstration : Le moulin à vent fera de la farine, Le moulin de Gignac, Gignac

Informations pratiques

Démonstration : Le moulin à vent fera de la farine Dimanche 20 septembre, 14h30 Le moulin de Gignac Lot

Participation aux frais : 3 €. Gratuit pour les enfants et pour les donateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée du moulin et démonstrations de mouture.

Visite libre de l’exposition « Du grain à la farine sur le causse de Martel ».

Le moulin de Gignac Pech des Eoules 46600 Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie 06 89 44 72 46 https://www.gignac-en-quercy.fr/ Moulin à vent en parfait état de fonctionnement et exposition intitulée « Du grain à la farine sur le Causse de Martel ». Des visites commentées sont proposées, incluant une démonstration de mise en mouvement des ailes. Vous pourrez également découvrir le processus de fabrication de la mouture. Parkings. Aire de pique-nique. Fléchage à partir de Cressensac. Parking PMR et accès PMR.

Visite commentée du moulin et démonstrations de mouture

©Robert Vayssié