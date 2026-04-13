Démonstration : le pain à l’honneur !, Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

Démonstration : le pain à l’honneur ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Pierre Corneille Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’association Triticum propose une animation autour du four à pain : démonstration de panification au levain, dégustation de pains au levain avec le public, présentation des farines issues de semences paysannes et de leurs intérêts nutritifs et gustatifs.

Musée Pierre Corneille 502 Rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne, France Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 33235681389 http://www.museepierrecorneille.fr Né à Rouen, Pierre Corneille (1606-1684) est considéré comme le père de la tragédie. Ses pièces en alexandrins figurent parmi les plus célèbres de la culture française. Sous Louis XIII et Louis XIV, le fondateur du théâtre classique s’oppose puis s’allie à Molière, tente de résister au succès de Raciné mais bénéficie toujours de la protection royale. Il entre à l’Académie française en 1647, et en est le doyen lorsqu’il meurt. La propriété acquise par son père à une dizaine de kilomètres en aval de Rouen est pour Pierre Corneille et sa famille un lieu de travail et de repos à l’écart de la vie citadine. Le musée installé dans la maison conserve du mobilier normand d’époque, des sculptures, des gravures et des éditions rares et originales.

L’association Triticum propose une animation autour du four à pain : démonstration de panification au levain, dégustation de pains au levain avec le public, présentation des farines issues de et de…

©RMM-Rouen Normandie