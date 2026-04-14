Visite libre de la maison des champs, Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

Visite libre de la maison des champs Samedi 23 mai, 19h00 Musée Pierre Corneille Seine-Maritime

20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Héritage familial, la propriété de Petit-Couronne était constituée d’une ferme, d’un verger (étendu en direction de l’actuel jardin public de la ville) de prairies, de pièces de labours, de bois, de taillis, soit l’équivalent de 18 hectares, (plus du double de la superficie actuelle) Cette propriété représentait un placement immobilier, source de rentes et à l’occasion lieu de villégiature de la famille Corneille. Elle fut vendue en 1686 par le fils aîné de Pierre Corneille après la mort de son père.

Le potager actuel ne fut pas créé en 1874 lors du rachat de la propriété par le Département mais en 1994. Entre-temps, les abords du musée-manoir dédié à la gloire de Pierre Corneille avaient été peu à peu transformés dans la recherche d’authenticité, d’un retour à la Maison des champs. La touche finale fut après le verger et la restauration à l’identique du four à pain, la création en 1993 du jardin potager : carrés de légumes, plantes médicinales et aromatiques.

Musée Pierre Corneille 502 Rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne, France Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 33235681389 http://www.museepierrecorneille.fr Né à Rouen, Pierre Corneille (1606-1684) est considéré comme le père de la tragédie. Ses pièces en alexandrins figurent parmi les plus célèbres de la culture française. Sous Louis XIII et Louis XIV, le fondateur du théâtre classique s’oppose puis s’allie à Molière, tente de résister au succès de Raciné mais bénéficie toujours de la protection royale. Il entre à l’Académie française en 1647, et en est le doyen lorsqu’il meurt. La propriété acquise par son père à une dizaine de kilomètres en aval de Rouen est pour Pierre Corneille et sa famille un lieu de travail et de repos à l’écart de la vie citadine. Le musée installé dans la maison conserve du mobilier normand d’époque, des sculptures, des gravures et des éditions rares et originales.

Héritage familial, la propriété de Petit-Couronne était constituée d’une ferme, d’un verger (étendu en direction de l’actuel jardin public de la ville) de prairies, de pièces de labours, de bois, de …

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